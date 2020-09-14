В УПЦ КП розповіли про стан хворого на коронавірус Філарета

Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко), який захворів на коронавірус , не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, тенденцій до погіршення його здоров'я немає.

Про це Українським Новинам повідомив помічник Філарета по ЗМІ отець Олександр (Українська православна церква Київського Патріархату).

"Філарет не підключений до апарату ШВЛ, так як для цього немає необхідності. Тенденцій до погіршення здоров'я немає", — сказав він.

З слів Олександра, Філарет і надалі перебуває в лікарні, стан здоров'я стабільний.

Філарет продовжує приймати призначені йому ліки.

Як повідомляли Українськi Новини, про те, що Філарет захворів на коронавірус стало відомо 4 вересня. Пізніше з'ясувалося, що у почесного патріарха Православної церкви України діагностували запалення легенів.

Крім того, голова Житомирської облради Ширма заразився коронавірусом. З слів Ширми, напередодні він повернувся з відпустки, тому не контактував з ким-небудь із співробітників обласної ради чи обласної державної адміністрації.

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