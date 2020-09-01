підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 вересня 2020, вівторок, 15:00 6
Медицина 2020-09-01T16:15:02+03:00
Українські Новини
Мер Тернополя Надал захворів на COVID-19

Мер Тернополя Надал захворів на COVID-19

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, Сергій Надал
Сергій Надал. Фото: facebook.com/pg/Nadal.Sergij
Сергій Надал. Фото: facebook.com/pg/Nadal.Sergij

Мер Тернополя Сергій Надал захворів COVID-19 у той час, як смертність від коронавірусу збільшилася вдвічі за добу, а захворюваність почала падати. Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тернополяни, друзі. Має розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу" , - написав він.

Надал зазначив, що в зв'язку зі специфікою роботи він регулярно здає тест протягом останніх 5 місяців, як і його заступники та інші члени команди.

Він додав, що наразі, крім нього, жоден із заступників, керівників комунальних установ і управлінь міськради не інфікований.

"Відчуваю деякі симптоми, зокрема - неприємний біль у горлі. Якби не тест, в іншій ситуації навіть не звернув би на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю в постійному контакті з фахівцями, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає" , - написав Надал.

Він підкреслив, що протягом найближчих 2 тижнів планує працювати з дому в режимі жорсткої самоізоляції.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин захворів на коронавірус.

Також Дмитро Разумков розповів, скільки депутатів і працівників Верховної Ради хворіють на коронавірус.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 Сергій Надал

Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
У Команді Кличка повідомили, що до нового навчального року відремонтовано кожний 3-й кабінет для першокласників 16:40
Мінфін та Держмитслужба розпочинають оцінку кваліфікації та доброчесності митників 16:38
Лукашенко попередив про "різанину" в разі зміни влади в Білорусі 15:48
Водіїв і автобусів вантажівок змусять перездавати на права кожні 5 років 15:35
У Донецькій області за парти сіли 16 тис. першокласників. Частина з них буде вчитися біля лінії фронту 15:25
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
більше новин
Відсьогодні батькам новонароджених почнуть виплачувати монетизацію "пакета малюка"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok