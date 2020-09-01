Мер Тернополя Надал захворів на COVID-19

той час, як смертність від коронавірусу збільшилася вдвічі за добу, а захворюваність почала падати . Мер Тернополя Сергій Надал захворів COVID-19 у Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тернополяни, друзі. Має розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID-19. Тест підтвердив цю хворобу" , - написав він.

Надал зазначив, що в зв'язку зі специфікою роботи він регулярно здає тест протягом останніх 5 місяців, як і його заступники та інші члени команди.

Він додав, що наразі, крім нього, жоден із заступників, керівників комунальних установ і управлінь міськради не інфікований.

"Відчуваю деякі симптоми, зокрема - неприємний біль у горлі. Якби не тест, в іншій ситуації навіть не звернув би на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю в постійному контакті з фахівцями, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає" , - написав Надал.

Він підкреслив, що протягом найближчих 2 тижнів планує працювати з дому в режимі жорсткої самоізоляції.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин захворів на коронавірус.

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