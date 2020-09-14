Сервіс онлайн-купівлі залізничних квитків перестав працювати через збій

Після перепаду напруги в Київському метро , що вивів з ладу систему оплати проїзду за допомогою карт, тимчасово не працює онлайн-сервіс купівлі залізничних квитків booking.uz.gov.ua.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

"It-фахівці компанії докладають всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити роботу системи", — сказано в повідомленні.

Залізничні каси працюють в штатному режимі — квитки можна купити там.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці серпня біля входу на станцію метро "Вокзальна" утворилася півкілометрова черга.



Раніше через аварійне відключення в Києві без світла залишився метрополітен. Люди підсвічували собі дорогу телефонами.

У додатку Monobank теж були збої. Користувачі сервісу повідомляли, що не вводиться пароль і вони не можуть увійти в додаток далі першої сторінки (проходження аутентифікації).

У липні одна з найбільших в світі комунікаційних платформ Viber різко перестала працювати на пристроях Apple. Про це свідчили невдалі спроби користувачів системи iOS відкрити месенджер.

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