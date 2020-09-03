У додатку Monobank стався збій. Клієнти не можуть скористатися онлайн-послугами

Сьогодні, 3 вересня, в додатку Monobank спостерігаються збої, в той час, як 10 липня сався збій у користувачів Apple , які не могли запустити Viber, Приват24 і ще кілька мобільний додатків через програмний збій. Так, користувачі сервісу Monobank повідомляють, що не вводиться пароль і вони не можуть увійти в додаток далі першої сторінки (проходження аутентифікації), передають Українські Новини.

У пресслужбі самого банку підтверджуючого наявність збоїв, які можуть відбитися на роботі додатка або на проведенні платежів.

Вони відзначають, що фахівці працюють над тим, щоб відновити роботу сервісу, але конкретні терміни усунення помилок поки невідомі.

У пресслужбі Monobank відзначають збій в роботі програми

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Укртелеком" проводив роботи з усунення наслідків технічного збою в мережі доступу до інтернету.

Також в "Київстар" розповів про причини аварії, через які абоненти не мали доступу до інтернету.

Тим часом інтернет 4G з'явився ще на 6 станціях київського метрополітену.

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