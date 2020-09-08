В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди

В Киевском метрополитене произошел сбой. На станциях не работают кассы, также закрыт проход, где можно расплатиться банковской карточкой. Пассажиров просят пользоваться другими видами транспорта.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.



Сообщается, что разовый QR-билет на кассе купить невозможно, а очереди в автоматы Kyiv Smart Card на станции метро "Дарница" растянулись на улицу.





Разовый билет можно купить в терминале.

Терминал

Станция метро "Лесная" работает в ограниченном режиме, открыты только одни двери. В переходе также образовалась очередь.

Очередь в метро

Такая же ситуация на станции метро "Оболонь".



"Ответственная работа киевского метрополитена: закрыли все - проход по банковской карте и в это же время закрывают кассы на технические перерывы", - пишут пользователи в Facebook.

Не работает терминал. Фото: Facebook/Оболонський район м.Києва



Как сообщали Українські Новини, в конце августа у входа на станцию метро "Вокзальная" образовалась полукилометровая очередь.



Ранее из-за аварийного отключения в Киеве без света остался метрополитен. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами.

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