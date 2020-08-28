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28 серпня 2020, пʼятниця, 11:29 11
Суспільство 2020-08-28T13:30:03+03:00
Українські Новини
Черга біля входу на станцію метро "Вокзальна" розтягнулася на пів кілометра

Черга біля входу на станцію метро "Вокзальна" розтягнулася на пів кілометра

Валерия Драгомирова
Метро, Київ, Черга, метро в Києві, Вокзальна

У Києві біля станції метро "Вокзальна" в п'ятницю вранці, 28 серпня, утворилася півкілометрова черга. 

Відео з місця події опублікував у соцмережі Facebook Олександр Гусєв.

"Віктор Ляшко, що там із забороною масових заходів?" — іронічно поцікавився автор поста у головного санітарного лікаря України, позначивши його в своїй публікації. 

Як повідомляли Українські Новини, в Києві без світла залишився метрополітен. Люди підсвічували собі дорогу телефонами.  


Крім того, біля метро "Шулявська" в Києві стався вибух. В урні вибухнув невідомий пристрій. Вибух пошкодив вікна станції, також був один потерпілий. 

Тим часом ще на шести станціях київського метрополітену з'явився 4G. З моменту запуску 4G на перших станціях разом абоненти використали понад 50 терабайт мобільного інтернету.

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