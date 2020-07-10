Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя

Одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber, которая в июне запустила для своих пользователей новую функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 человек, резко перестала работать на устройствах Apple. Об этом свидетельствуют неудачные попытки пользователей системы iOS открыть мессенджер, сообщают Українські Новини.

В частности, при попытке открыть мессенджер на iPhone разных моделей, приложение "вылетает". Инструкция, предоставленная компанией Apple, предлагает несколько действий, но они не работают.

Детали появления и устранения проблемы выясняются.

Как передает Telegram-канал Правда UA, помимо приложения Viber, некоторые пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-банкинга Privat-24 и Monobank во многих странах.

Во многих странах резко перестали работать приложения Viber, Monobank и Privat24. Карта: Telegram/ПРАВДА UA

Скриншот: Telegram/ ПРАВДА UA

В то же время, в ПриватБанке заявили, что интернет-банкинг работает без сбоев на устройствах Apple.

В самом мессенджере заявили, что выясняют причину возникновения проблемы. Viber призвал всех пользователей не удалять и не переустанавливать приложение.

"Тысячи приложений в мире, включая Viber, не работатют на iOS/iPhone из-за технической проблемы, которая будет исправлена в ближайшее время. Не удаляйте и не переустанавливайте Viber в ближайшее время - это не решит проблемы", - говорится в официальном заявлении приложения на странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Viber

В то же время, в Apple не анонсировали, когда устранят проблему.

Как сообщали Українські Новини, в начане июня в приложении ПриватБанка произошел массовый сбой. Клиенты не могли воспользоваться услугами онлайн. Причиной поломки онлайн-банкинга стала аварийная ситуация сетевого оборудования.