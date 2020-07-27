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27 липня 2020, понеділок, 22:18 6
Суспільство 2020-07-27T23:15:01+03:00
Українські Новини
У київському метро зникло світло. Люди підсвічували собі дорогу телефонами

У київському метро зникло світло. Люди підсвічували собі дорогу телефонами

Кира Молчанова
Метро, Київ, Аварійне відключення, відключення світла

Через аварійне відключення у Києві без світла залишився столичний метрополітен – в ньому згасли лампи, і пасажири були змушені підсвічувати собі дорогу за допомогою мобільних телефонів.

Відео того, як це відбувалося, з'явилося в соціальних мережах.

Так, світла якийсь час не було на станції "Льва Толстого". При цьому поїзди метро ходили. Звучала сирена.

У цей же час відключили світло у переході між станціями "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" – люди йшли, підсвічуючи собі мобільними.

Спостерігав рідкісне явище — у довгому переході на Майдан Незалежності світло щезло pic.twitter.com/MM4rDRdCZk

— чебурек з швидким метафоризмом (@ukrominion) July 27, 2020

 

У торгово-розважальному центрі Ocean Plaza теж зникло світло. Через це навіть довелося евакуювати відвідувачів на вулицю. В ТЦ River Mall також були перебої зі світлом.

Наземний електротранспорт теж зупинився. Не працювали світлофори. Регуляторів руху теж не було.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір дозволити отримувати доступ до житла для припинення надання комунальної послуги та запобігання аварій.

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход (депутатська група "За майбутнє") вважає неможливим зниження "зеленого тарифу" для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт на 15%, для вітряних електростанцій (ВЕС) - на 7,5% без підвищення вартості електроенергії для населення.

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