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14 вересня 2020, понеділок, 17:13 8
Суспільство 2020-09-14T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні на "дистанційці" 37 шкіл, 501 клас - на самоізоляції, - Офіс президента

В Україні на "дистанційці" 37 шкіл, 501 клас - на самоізоляції, - Офіс президента

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, Дистанційне навчання
Дистанційне навчання. Фото: pixabay
Дистанційне навчання. Фото: pixabay

в той час, як в Києві понад півсотні шкіл перевели на "дистанційку" 133 класи, в Україні загалом на дистанційному навчанні перебувають 37 шкіл, а 501 клас - на самоізоляції, 

Про це йдеться в повідомленні на сайті gрезидента за підсумками традиційного селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського щодо протидії розповсюдженню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Президент поцікавився впливом початку навчального процесу на поширення коронавірусної інфекції, оскільки сьогодні проходить два тижні, протягом яких уряд мав відслідковувати цю ситуацію. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 501 клас перебуває на самоізоляції, а 37 закладів середньої освіти - на дистанційному навчанні " , - сказано в ньому.

За словами прем'єра, за минулу добу захворіли 40 учнів і 32 вчителі, а з початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки коронавірусної хвороби серед учнів і 296 - серед вчителів.

"Ми вже говорили з вами про те, що в деяких школах не вистачає масок. Ви сказали, що гроші в регіонах є, але для їх використання Кабінет Міністрів запропонує законодавчі зміни. Знаю, що на місцях є понад три мільярди гривень, які можна витратити . Чи зробили ви все необхідне, щоб забезпечити наші школи засобами індивідуального захисту? Це дуже важливо сьогодні" , - сказав Зеленський.

Шмигаль відповів, що уряд вже запропонував парламенту прийняти законопроєт № 3991, який вносить зміни в бюджет і дозволяє використовувати гроші місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Під час наради міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що минулого тижня кількість тестів було збільшено на 7,5 тис. І досягло 154 тис., проте кількість госпіталізованих осіб зросла незначно - на 100 осіб.

"Він також повідомив, що група вчених об'їздила регіони і провела аналіз дотримання алгоритмів дій при виявленні коронавірусної інфекції. Ці дані будуть використані для гнучкості карантинних заходів" , - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 14 вересня, Івано-Франківськ перевів школи на дистанційне навчання через віднесення міста до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки.

Крім того, в Одесі через ситуацію з коронавірусом на самоізоляції перебувають кілька сотень учнів.

Також у Сумській області декілька шкіл можуть закрити через коронавірус.

Тим часом, лікар-інфекціоніст Євген Ігорович розповів, чому не варто панікувати й полишити  песимістичні прогнози в питаннях навчання в період поширення коронавірусу.

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