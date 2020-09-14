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14 вересня 2020, понеділок, 14:59 8
Суспільство 2020-09-14T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Сумській області декілька шкіл можуть закрити через коронавірус

У Сумській області декілька шкіл можуть закрити через коронавірус

Константин Долгий
Суми, Карантин в школах, Коронавірус, Covid-19

В Конотопі Сумської області під питанням закриття знаходяться дві школи у той час як в Тернопільській області на карантин відправили учнів навчальних закладів цілого району.

Про це міський голова Конотопа Артем Семеніхін написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Складна ситуація склалася в стінах двох навчальних закладів Конотопа. Так, в міській школі № 12 зараження на коронавірус нового типу виявили у викладача і учня старших класів.

"Зараз приймається рішення, щоб вся школа була закрита на карантин. І швидше за все, ми таке рішення приймемо", - зазначив Семеніхін.

Він також розповів про школу №1. За словами мера, в цьому навчальному закладі дуже багато дітей з симптомами ГРВІ. Зараз у школярів беруть аналізи, щоб провести тести на коронавірус.

Семеніхін додав, що Конотоп семимильними кроками рухається в "червону" зону. Якщо ситуація не зміниться, тоді в місті доведеться закрити абсолютно всі.

Як повідомляли Українські Новини, лікар-інфекціоніст Євген Ігорович розповів, чому не варто панікувати й полишити  песимістичні прогнози в питаннях навчання в період поширення коронавірусу.

Тим часом, в ЮНЕСКО підрахували, що лише третина дітей у світі повернеться до навчання – 561 мільйон учнів відвідуватимуть заняття.

 

 

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