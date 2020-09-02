Школа та COVID-19: інфекціоніст пояснив, чому учням і їх батькам не варто переживати

Вчора, 1 вересня, мільйони дітей повернулися до занять у школах та інших навчальних закладах. Традиційно веселий і урочистий День знань у цьому році не викликав вже таких емоцій в учнів і їх батьків через пандемію коронавірусу.

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Ігорович розповів на своїй сторінці в Facebook, чому варто скинути градус паніки і відставити песимістичні прогнози в питаннях навчання в період поширення коронавірусу.

Попри всі заходи та підготовку діти будуть хворіти

МОЗ, зазначає інфекціоніст, досить адекватно і обгрунтовано підготувалося до боротьби з поширенням коронавірусу в навчальних закладах.

Навчання старшокласників в одному класі, провітрювання після кожного уроку, зменшення змішування потоків дітей, відмова від загальної їдальні, перевірка температури в учнів і персоналу повинні запобігти масовим спалахам захворювання в школах.

Однак, які б заходи не приймалися, повністю виключити можливість виникнення спалаху COVID-19 або іншого інфекційного захворювання не вийде.

"Хочемо ми це сприймати чи ні - діти все одно будуть хворіти і нести заразу додому", - написав інфекціоніст.

Таке відбувалося щороку і до появи коронавірусу, адже ніхто не скасосував спалах сезонних захворювань на кшталт грипу або ГРВІ. Вони спостерігалися в школах і інших навчальних закладах постійно.

Через це діти будуть хворіти і захворювання COVID-19 не буде винятком. Однак, додав він, не варто впадати в паніку.

Коронавірус "щадить" дітей

Варто почати з того, що згідно з множинними статистичними даними, які постійно приходять з усіх куточків світу, коронавірусна інфекція COVID-19 не є серйозною загрозою для дітей.

За словами інфекціоніста, небезпечне і маловивчене захворювання якимось дивом "пощадило" дитяче населення планети і не створює для нього серйозних проблем.

Так, діти хворіють на коронавірус. Однак, як показує практика, переважна більшість випадків захворювання проходить у легкій або взагалі в непомітній формі.

Лікар також додав, що за офіційними даними, в Києві від початку епідемії COVID-19 в Україні, жодна дитина не загинула від коронавірусу.

Не такий страшний чорт, як його малюють

Як пише Ігорович, попри офіційне визначення коронавірусної інфекції, як небезпечного захворювання, на практиці воно виявилося зовсім не таким.

"Коронавірус становить небезпеку лише для чітко окреслених груп ризику. Тому прості правила рятують життя проблемним пацієнтам і запобігають масовому психозу у всіх інших ", - пише інфекціоніст.

Мова йде про своєчасну госпіталізацію тяжкохворих пацієнтів, адекватну підтримку неважких хворих, соціальну відповідальність перед іншими і запобігання зараження оточуючих людей.

Треба усвідомити відповідальність перед оточуючими

За словами інфекціоніста, умови пандемії COVID-19 повинні поставити хрест на ситуаціях, коли дитина з температурою, нежитем, кашлем і чханням не залишається вдома, а йде на заняття.

"Дітям та їхнім батькам потрібно зрозуміти свою відповідальність перед оточуючими. Аналогічно це стосується викладачів та інший персонал освітніх установ ", - підкреслює Ігорович.

Лікар зазначив, що люди повинні чітко розуміти це і не допускати вчинення подібних "злочинів" перед оточуючими.

У занять за партою є гідна альтернатива

Лікар зазначив, що онлайн-навчання не повинно стосуватися поголовно всіх учнів, проте для певної групи дітей є прекрасним варіантом у складних умовах пандемії.

Як раніше повідомляли Українські Новини, в Київській області тимчасово перенесли відкриття шкіл, які не дотримуються вимог щодо евакуації дітей, заражених на COVID-19.

Крім того, в Департаменті освіти і науки КМДА назвали школу, яку закрили ще до початку навчального року через підтверджених випадків зараження на коронавірус.

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