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14 вересня 2020, понеділок, 15:31 4
Суспільство 2020-09-14T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Одесі учнів 16-ти класів відправили на самоізоляцію

В Одесі учнів 16-ти класів відправили на самоізоляцію

Константин Долгий
Карантин, Covid-19, Дистанційне навчання, Коронавірус в Одесі
Школа
Школа

В Одесі через ситуацію з коронавірусів на самоізоляції перебувають кілька сотень учнів у той час як в Тернопільській області на карантин закрили школи і дитячі сади цілого району.

Відповідну заяву зробила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч, повідомляє Odessa Online.

Через нові випадки зараження на коронавірус нового типу серед учнів і викладачів шкіл Одеси на режим самоізоляції були переведені учні 16-ти класів.

Протягом двох тижнів самоізоляції діти будуть займатися дистанційно. В цей час в приміщеннях шкіл, де зафіксовані випадки зараження, буде проведена дезінфекція.

Зазначається, що не тільки школярі перебувають на режимі самоізоляції. Буйневич розповіла про три групи дитячого садка, вихованців яких також відправили додому.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії коронавірусу в Одеській області було підтверджено 9 687 випадків зараження. Побороти коронавірусну інфекцію COVID-19 зміг 2 191 житель області, ще 149 людей загинули від ускладнень.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 14 вересня, Івано-Франківськ перевів школи на дистанційне навчання через віднесення міста до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки.

Також у Сумській області декілька шкіл можуть закрити через коронавірус.

Тим часом, лікар-інфекціоніст Євген Ігорович розповів, чому не варто панікувати й полишити  песимістичні прогнози в питаннях навчання в період поширення коронавірусу.

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