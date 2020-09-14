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14 вересня 2020, понеділок, 16:59 9
Економіка 2020-09-14T19:45:03+03:00
Українські Новини
У новому держбюджеті-2021 хочуть скоротити держборг до 64,6% ВВП

У новому держбюджеті-2021 хочуть скоротити держборг до 64,6% ВВП

Ольга Фандорина
Сергій Марченко, Держбюджет-2021, ВВП України 2021
Держборг України. Фото: 24 Канал
Держборг України. Фото: 24 Канал

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає скорочення держборгу на 3,4 п.п. до 64,6% ВВП.

Про це Марченко сказав під час пресконференції, передають Українські Новини.

"У цьому році цей показник (державний і гарантований державою борг) зросте. А наступного року знизиться", - сказав він.

Крім того, Марченко додав, що в проєкті держбюджету наступний рік також передбачається 10 млрд гривень на надання портфельних гарантій.

"Ми вважаємо, що цей бюджет буде реалістичним" , - підкреслив міністр.

Курс долара, за яким розраховувався держбюджет, становить 29,1 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет на 2021 рік з доходами 1,07 трлн гривень, видатками - 1,35 трлн гривень і дефіцитом в 270 млрд гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс в районі 29 UAH/USD.

З початку поточного року  курс гривні на міжбанку знизився на 16,84%  з 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.

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