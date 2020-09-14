У новому держбюджеті-2021 хочуть скоротити держборг до 64,6% ВВП

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що п роєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає скорочення держборгу на 3,4 п.п. до 64,6% ВВП.

Про це Марченко сказав під час пресконференції, передають Українські Новини.

"У цьому році цей показник (державний і гарантований державою борг) зросте. А наступного року знизиться", - сказав він.

Крім того, Марченко додав, що в проєкті держбюджету наступний рік також передбачається 10 млрд гривень на надання портфельних гарантій.

"Ми вважаємо, що цей бюджет буде реалістичним" , - підкреслив міністр.

Курс долара, за яким розраховувався держбюджет, становить 29,1 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет на 2021 рік з доходами 1,07 трлн гривень, видатками - 1,35 трлн гривень і дефіцитом в 270 млрд гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс в районі 29 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,84% з 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини