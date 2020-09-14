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14 вересня 2020, понеділок, 13:43 7
Економіка 2020-09-14T14:30:25+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень

Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень

Ольга Фандорина
Кабмін, Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, Держбюджет, дефіцит держбюджету, Кабінет Міністрів, Дербюджет-2020, Держбюджет-2021
Бюджет. Фото: bank.gov.ua
Бюджет. Фото: bank.gov.ua

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет на 2021 рік з доходами 1,07 трлн гривень, видатками - 1,35 трлн гривень і дефіцитом в 270 млрд гривень.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час пресконференції, передають Українські Новини.

Так, за його словами, проєкт держбюджету-2021 передбачає доходи розміром 1,071 трлн гривень, витрати - 1,350 трлн гривень і дефіцит - 270 млрд гривень.

При цьому зростання ВВП на наступний рік прогнозується на рівні 4,6%, інфляція - 7,3%, середньомісячна зарплата - 13,6 тис. гривень.

Передбачається, що з січня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6 тис. гривень, а з липня 2021 - до 6,5 тис. гривень.

Марченко додав, що зростання мінімальної зарплати не вплине на зростання інфляції.

Міністр зазначив, що зростання податкових ставок не планується на наступний рік.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 3 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 27,74 UAH/USD.

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