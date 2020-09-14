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14 сентября 2020, понедельник, 10:29 40
Кабмин 2020-09-14T10:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан

Анна Рудык
Кабмин, Госбюджет, Госбюджет-2020, Госбюджет-2021
Гривна
Гривна

Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2021 год, в который закладывается курс в районе 29 UAH/USD

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021". Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады", - написал он.

По словам Мокана, правительство также одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

В нем, в частности, говорится о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающегося карантина.

Также Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021-й год.

Как сообщали Українські Новини, средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022.

Также в Минфине рассказали, что бюджет 2021 будет социальным.

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Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан
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