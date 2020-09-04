Міжбанк в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 3 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 27,74 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,67-27,70 UAH/ SD, потім котирування зросли до 27,70-27,72 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,72-27,76 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,84% з 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, офіційний курс гривні, що встановлюється на 7 вересня, Національний банк знизив на 4,17 копійки до 27,7325 UAH/USD.

У п'ятницю, 4 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з четвергом, 3 вересня, на 1,08 копійок до 27,7941 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 копійок до 27,5238 UAH/USD.

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