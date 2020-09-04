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04 вересня 2020, пʼятниця, 18:42 5
Фінанси 2020-09-04T19:30:03+03:00
Українські Новини
Міжбанк в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні

Міжбанк в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні

Елена Новикова
Курс, курс гривні, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 3 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 27,74 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,67-27,70 UAH/ SD, потім котирування зросли до 27,70-27,72 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,72-27,76 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,84% з 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, офіційний курс гривні, що встановлюється на 7 вересня, Національний банк знизив на 4,17 копійки до 27,7325 UAH/USD.

У п'ятницю, 4 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з четвергом, 3 вересня, на 1,08 копійок до 27,7941 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 копійок до 27,5238 UAH/USD.

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