Міжбанк в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 3 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 27,74 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,67-27,70 UAH\/ SD, потім котирування зросли до 27,70-27,72 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,72-27,76 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,84% з 23,74 UAH\/USD до 27,74 UAH\/USD. У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH \/ USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, офіційний курс гривні, що встановлюється на 7 вересня, Національний банк знизив на 4,17 копійки до 27,7325 UAH\/USD. У п'ятницю, 4 вересня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з четвергом, 3 вересня, на 1,08 копійок до 27,7941 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 копійок до 27,5238 UAH\/USD.