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14 вересня 2020, понеділок, 12:57 11
Медицина 2020-09-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
В НАН прогнозують 50 смертей від коронавірусу щодня вже цього тижня

В НАН прогнозують 50 смертей від коронавірусу щодня вже цього тижня

Константин Долгий
коронавірус в Україні, Covid-19, Смерть від коронавірусу
Маска. Фото. Pixabay
Маска. Фото. Pixabay

Фахівці Національної академії наук (НАН) опублікували результати прогнозу по COVID-19 з використанням комп'ютерного моделювання в той час, як в Україні рівень захворюваності на коронавірус нового типу знижується кілька днів поспіль.

Про це в неділю, 13 вересня, повідомила пресслужба НАН, передають Українські Новини.

За словами фахівців НАН, поширення коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 в Україні продовжує демонструвати постійний і стабільне зростання. З огляду на дані моделювання до 18 вересня слід очікувати щоденний приріст на рівні 3 тис. людей.

В НАН зазначили, що зараз спостерігається приріст частини хворих, у яких зараження на коронавірус виявляють вже після смерті. Крім того, зростає частка хворих похилого віку, яка асоційована з показником летальності.

"Зростання частки таких хворих є ознакою погіршення охоплення випадків інфекції тестуванням в деяких регіонах України", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Завдяки проведенню комп'ютерного моделювання фахівці НАН прогнозують, що станом на 18 вересня, в Україні слід очікувати до 50 випадків смерті від коронавірусної інфекції COVID-19 щодня.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області заявили про повну відсутність тест-систем на коронавірус , які не можуть закупити через проблеми з постачальниками.

Раніше на Харківщині правоохоронці "накрили" цех з виробництва тестів на коронавірус.

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