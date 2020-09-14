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14 вересня 2020, понеділок, 12:49 12
Суспільство 2020-09-14T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус

У Києві за добу майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У неділю, 13 вересня, в Києві на коронавірусну інфекцію захворіли 168 осіб, що менше майже у два рази в порівнянні з попередньою добою, до 17 429, померлих - на 3 до 272.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві виявили 168 хворих на коронавірус. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 272 киян, а підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 17 429", - написав він.

Захворіли 90 жінок у віці від 22 до 90 років, 7 дівчаток від 1 до 17 років, 63 чоловіка у віці від 20 до 78 років і 8 хлопчиків від 1 до 14 років.

Серед захворілих 7 медиків.

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізовано 27 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції вдома, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 45 осіб, всього коронавірус подолали 5 326 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 48, Оболонському - 20, Солом'янському районі - 16 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, після переведення Києва у "помаранчеву зону" епідемічної небезпеки набирають чинності нові карантинні обмеження, в тому числі й заборона на госпіталізацію та планові операції, однак є виключення.

Тим часом в Україні 13 вересня було зафіксовано 2 462 нових випадків захворювання на коронавірус до 156 797, кількість померлих від захворювання збільшилася на 33 людини до 3 211.

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