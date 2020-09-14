Київ і 19 областей не можуть зняти карантинні обмеження через зростання захворюваності

Станом на 14 вересня в Україні столиця та ще 19 областей залишаються на карантині через невідповідність критеріям для послаблення обмежень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає РБК -Україна. Крім столиці не можуть послабити карантин в наступних регіонах: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. У Києві показник захворюваності на 100 тисяч осіб становить 136,9. Готові до ослаблення Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Херсонська області. Послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям: кількість тестів має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів; показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів; рівень завантаженості ліжок протягом 5 днів поспіль не повинен перевищувати 50%. Як повідомляли Українськi Новини, в той час, як захворюваність на коронавірус залишається високою, 72% опитаних соціологічною групою "Рейтинг" вважають, що навчання в школах в 2020 році потрібно проводити з відвідуванням навчального закладу. Тим часом в Києві 13 вересня добовий приріст хворих а коронавірусну інфекцію склав 168 осіб до 17 429, померлих - на 3 до 272. Також 13 вересні в Україні кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 2 462 до 156 797, кількість померлих від захворювання збільшилася на 33 людини до 3 211.