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14 вересня 2020, понеділок, 12:38 8
Суспільство 2020-09-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Київ і 19 областей не можуть зняти карантинні обмеження через зростання захворюваності

Київ і 19 областей не можуть зняти карантинні обмеження через зростання захворюваності

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Послаблення карантину, Адаптивний карантин, зональний карантин, послаблення карантину в Києві
Карантин. Фото: Pixies
Карантин. Фото: Pixies

Станом на 14 вересня в Україні столиця та ще 19 областей залишаються на карантині через невідповідність критеріям для послаблення обмежень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає РБК -Україна.

Крім столиці не можуть послабити карантин в наступних регіонах: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У Києві показник захворюваності на 100 тисяч осіб становить 136,9.

Готові до ослаблення Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Херсонська області.

Послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям:

  • кількість тестів має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
  • показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
  • рівень завантаженості ліжок протягом 5 днів поспіль не повинен перевищувати 50%.

Як повідомляли Українськi Новини, в той час, як захворюваність на коронавірус залишається високою, 72% опитаних соціологічною групою "Рейтинг" вважають, що навчання в школах в 2020 році потрібно проводити з відвідуванням навчального закладу.

Тим часом в Києві 13 вересня добовий приріст хворих а коронавірусну інфекцію склав 168 осіб до 17 429, померлих - на 3 до 272.

Також 13 вересні в Україні кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 2 462 до 156 797, кількість померлих від захворювання збільшилася на 33 людини до 3 211.

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