Київ і 19 областей не можуть зняти карантинні обмеження через зростання захворюваності

Крім столиці не можуть послабити карантин в наступних регіонах: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У Києві показник захворюваності на 100 тисяч осіб становить 136,9.

Готові до ослаблення Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Херсонська області.

Послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям:

кількість тестів має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

рівень завантаженості ліжок протягом 5 днів поспіль не повинен перевищувати 50%.

Як повідомляли Українськi Новини, в той час, як захворюваність на коронавірус залишається високою, 72% опитаних соціологічною групою "Рейтинг" вважають, що навчання в школах в 2020 році потрібно проводити з відвідуванням навчального закладу.

Тим часом в Києві 13 вересня добовий приріст хворих а коронавірусну інфекцію склав 168 осіб до 17 429, померлих - на 3 до 272.

Також 13 вересні в Україні кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 2 462 до 156 797, кількість померлих від захворювання збільшилася на 33 людини до 3 211.

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