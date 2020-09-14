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14 вересня 2020, понеділок, 11:11 11
Суспільство 2020-09-14T12:30:03+03:00
Українські Новини
Через карантин у Києві обмежили госпіталізації і планові операції

Через карантин у Києві обмежили госпіталізації і планові операції

Ольга Фандорина
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Лікар. Фото: Pixabay
Лікар. Фото: Pixabay

У постанові Кабінету Міністрів №641 передбачені обмеження в "помаранчевій" зоні карантину щодо госпіталізації і планових операцій. Про це під час брифінгу на "112 Україна" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ці обмеження не стосуються надання медичної допомоги при ускладненій вагітності або ускладненні при пологах, а також госпіталізації онкохворих.

Міністр уточнив, що обмеження не поширюються на госпіталізацію або планові операції, перенесення яких буде обумовлювати ризик для здоров'я і життя людини.

"Ці обмеження стосуються виключно тих госпіталізацій і операцій, відстрочка яких жодним чином не несе ризик здоров'ю та життю громадянина. Рішення приймають лікарі, які дивляться, чи можна перенести цю операцію. Такі кроки і обмеження введені виключно в зв'язку з епідеміологічною ситуацією і боротьбою за здоров'я і життя українців", - підсумував Максим Степанов.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 вересня в Україні кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом склала 2 462 до 156 797, кількість померлих від захворювання збільшилася на 33 людини до 3 211.

Крім того, у неділю, 13 вересня, значно скоротилася кількість проведених тестувань на коронавірус – методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 14 323, що на 35,8% менше, і 1 597 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 4 рази менше.

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