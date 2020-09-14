Через карантин у Києві обмежили госпіталізації і планові операції

У постанові Кабінету Міністрів №641 передбачені обмеження в "помаранчевій" зоні карантину щодо госпіталізації і планових операцій. Про це під час брифінгу на " 112 Україна " сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ці обмеження не стосуються надання медичної допомоги при ускладненій вагітності або ускладненні при пологах, а також госпіталізації онкохворих.

Міністр уточнив, що обмеження не поширюються на госпіталізацію або планові операції, перенесення яких буде обумовлювати ризик для здоров'я і життя людини.

"Ці обмеження стосуються виключно тих госпіталізацій і операцій, відстрочка яких жодним чином не несе ризик здоров'ю та життю громадянина. Рішення приймають лікарі, які дивляться, чи можна перенести цю операцію. Такі кроки і обмеження введені виключно в зв'язку з епідеміологічною ситуацією і боротьбою за здоров'я і життя українців", - підсумував Максим Степанов.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 вересня в Україні кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом склала 2 462 до 156 797, кількість померлих від захворювання збільшилася на 33 людини до 3 211.

Крім того, у неділю, 13 вересня, значно скоротилася кількість проведених тестувань на коронавірус – методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 14 323, що на 35,8% менше, і 1 597 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 4 рази менше.

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