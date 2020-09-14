Богдан перехворів на коронавірус

Колишній глава Офісу Президента, звільнений президентом Зеленським , Андрій Богдан розповів, що перехворів на коронавірус.

Про це він сказав перед допитом в ДБР, передають Українські Новини.

"Одягну маску, тому що боюся, що знову захворію", - сказав він.

Відповідаючи на уточнювальні питання, Богдан повідомив, що на початку літа він здав тест на антитіла до коронавірусу, який показав їх наявність, що свідчить про те, що раніше він перехворів Covid-19.

Як повідомляли Українськi Новини, після скандального інтерв'ю з журналістом Гордоном Богдан прибув на допит у Державне бюро розслідувань у супроводі адвокатів як свідок.

В інтерв'ю ексглава Офісу президента розповів про свої підозри відносно правдивості чуток про те, що нинішній керівник Офісу Андрій Єрмак є агентом російської розвідки. Однак у нього немає доказів, тому він не може про це говорити.

Крім того, Богдан розповів, як президент Володимир Зеленський свого роду "кинув" Держдеп США. За його словами, Біган і Кент приїхали поговорити із Зеленським про главу НАБУ Артема Ситника, що його чіпати не можна. Однак вже за кілька днів призначення Ситника було визнано неконституційним.

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