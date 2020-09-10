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10 вересня 2020, четвер, 11:30 19
Політика 2020-09-10T13:30:03+03:00
Українські Новини
Богдан розповів, як Зеленський "кинув" Держдеп США

Богдан розповів, як Зеленський "кинув" Держдеп США

Надежда Комендантова
МВФ, НАБУ, США-Україна, Андрій Ситник

Екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан, який заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас, також розповів про відносини Зеленського з Вашингтоном. Зокрема, за його словами, американців, як і росіян, Зеленський теж свого роду "кинув" - "плюнув в спину керівникам Держдепу США".

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

У підтвердження Богдан розповів про своє бачення недавньої зустрічі Володимира Зеленського в Кривому Розі з заступником держсекретаря Стівеном Біганом, помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії Джорджем Кентом - і телефонного дзвінка президенту Майка Помпео.

За його словами, Біган і Кент приїхали поговорити із Зеленським про главу НАБУ Артема Ситника. Мовляв, чіпати його не можна. Але через кілька днів після цього Конституційний суд виніс вердикт про неконституційність указу про призначення Ситника. "Мовою дипломатів це називається плювок в спину", - сказав Богдан.

У зв'язку з цим ексчиновник пророкував провал переговорів з МВФ про другий транш і катастрофу з бюджетом. "Але Зеленський не розуміє, куди котиться далі", - вважає Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України.

Крім того, найбільший вплив на Зеленського, на думку Богдана, надає дружина Олена і ресторатор Тищенко.

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