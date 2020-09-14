Богдан прийшов на допит у ДБР після скандального інтерв'ю

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан прибув на допит у Держбюро розслідувань, куди його викликали як свідка.

Богдан прийшов до будівлі ДБР о 10:25, передають Українськi Новини.

Допит запланований на 11:00.

Богдан прибув у супроводі адвокатів.

Як повідомляли Українськi Новини, ДБР вирішило викликати Богдана на допит як свідка після інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Зокрема, Богдан підозрює, що чутки про те, що нинішній керівник Офісу Андрій Єрмак є агентом російської розвідки можуть бути правдою і що нібито у нього є секретні домовленості з РФ.

Також в цьому інтерв'ю екскерівник Офісу президента заявив, що американців, як і росіян, Зеленський теж свого роду "кинув" - "плюнув в спину керівникам Держдепу США".

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