Богдан підозрює Єрмака в роботі на розвідку Росії

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан підозрює, що чутки про те, що нинішній керівник Офісу Андрій Єрмак, є агентом російської розвідки можуть бути правдою і що нібито у нього є секретні домовленості з РФ.

Про це він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону, передають Українські Новини.

"Ми не можемо нікого звинувачувати в скоєнні злочинів до винесення вироку. Але підозри є", - відповів він на питання про те, чи є правда у висловлюваннях депутата Верховної Ради Гео Лероса про те, що Єрмак є агентом Головного управління розвідки РФ і "головним корупціонером в державі, який очолює інститут смотрящих часів Януковича".

На уточнювальне запитання про те, чи є у нього підозри про роботу Єрмака на розвідку РФ Богдан відповів, що у нього немає доказів, тому він не може про це говорити.

"Це різні речі: докази і підозри. у мене є і підозри, і думки, і багато чого. Але сказати в прямому ефірі, звинуватити людину в тому, що він злочинець - я не можу", - сказав він.

Богдан також висловив упевненість в тому, що українська розвідка і силовики дійсно довго готували спецоперацію із затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі, а зруйнував її чоловік з найближчого оточення Президента Володимира Зеленського.

"Я не вірю - я знаю, що було саме так. Там навіть гірше все. Там дійсно була створена в Венесуелі фірма, набраний персонал. Якісь люди вже туди поїхали працювати на конкретні вишки. Вони їм платили реальні гроші. Вони справді охороняли ці вишки. Тобто це не просто якась казка. Якщо хтось звідти перевіряв: "А ви там, так? Тобто тут ви працюєте, так?" - "Так, зарплату отримуємо, все ...". Цій операції більше року. Вона була суперсекретна і суперсерйозна. Її зруйнував один телефонний дзвінок. І людина, яка скоїла цей телефонний дзвінок фактично зізналася, що його зробила ", - сказав він.

Богдан не став називати прізвище.

"Це розповість прокурор дуже скоро. Я знаю, хто дзвонив, куди дзвонив і кому", - сказав він.

Він підтвердив, що говорить про "людину з найближчого оточення президента".

На питання про те, що розвідка спростувала правдивість історії, Богдан відповів, що ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба не спростовує її, а лише "сказав, що він вірить, що президент в цьому не брав участі" .

На думку Богдана, Зеленський міг погодитися перенести операцію через переживання про її вплив на перемир'я на Донбасі.

"Це дуже складно: що він знав, що не знав, що вони йому сказали, що не сказали. Для нього важливе перемир'я. У президента 97% його роботи на сьогоднішній день - це створення позитивного піар-образу. І для нього перемир'я - це найголовніший запит. Вибори ж скоро. Тому цінність цієї операції - її можуть оцінити фахівці, а цінність піар-образу він дуже добре розуміє. Тому він... попросив, так, перенести. Він погодився з тим, що треба на пару днів перенести. Але на території Білорусії 20, 30 або 32 людини з таким явно тривожним минулим. Ну, один маленький дзвіночок - і все ", - сказав він.

Протягом 4 годин інтерв'ю Богдан неодноразово невтішно відгукувався про Єрмака, не називаючи його імені.

"Чув, що деякі чиновники Офісу президента часто бувають в "Санаханті", де зовсім випадково обідають з Петром Олексійовичем. Але ці збіги бувають дуже-дуже часто. Я в нашому інтерв'ю не буду називати прізвищ, але всі все розуміють. Чому не можу називати прізвищ? Тому що мені подобається, коли дехто буде бігати по стелі, обурюватися: "Що він сказав?" - а все йому будуть говорити ... "Так він же тебе не називав. Чого ти нервуєш?", - сказав він.

Пізніше Богдан підтвердив, що "чув чутки, що саме Єрмак зустрічався з Порошенком".

Як повідомляли Українськi Новини, 11 лютого Зеленський призначив керівником Офісу Президента Єрмака замість Богдана.

Також Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України.

Крім того, найбільший вплив на Зеленського, на думку Богдана, надає дружина Олена і ресторатор Тищенко, а також що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас.

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