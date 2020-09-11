Богдан погодився прийти на допит в ДБР

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан має намір прийти на допит як свідок в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Богдан повідомив, що в п'ятницю повернувся до Києва і отримав повістку про виклик на допит.

Його викликали на 14 вересня.

Допит заплановано на 11:00.

Богдан повідомив, що обов'язково піде на допит.

Як повідомляли Українськi Новини, ДБР вирішило викликати Богдана на допит в якості свідка після інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Так, в інтерв'ю Богдан розповів про свої підозри відносно правдивості чуток, ніби керівник Офісу Андрій Єрмак, є агентом російської розвідки.

Також він розповів про те, як президент Володимир Зеленський, як і росіян, американців теж свого роду кинув – "плюнув в спину керівникам Держдепу США". У підтвердження Богдан розповів про своє бачення недавньої зустрічі Володимира Зеленського в Кривому Розі з заступником держсекретаря Стівеном Біганом.

Між тим, Андрій Богдан поділився своєю думкою стосовно того, хто може стати наступним президентом України.

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