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11 вересня 2020, пʼятниця, 17:15 17
Політика 2020-09-11T19:30:04+03:00
Українські Новини
Богдан погодився прийти на допит в ДБР

Богдан погодився прийти на допит в ДБР

Кира Молчанова
Богдан, ДБР, Допит, Інтерв'ю, Андрій Богдан
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан має намір прийти на допит як свідок в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Богдан повідомив, що в п'ятницю повернувся до Києва і отримав повістку про виклик на допит.

Його викликали на 14 вересня.

Допит заплановано на 11:00.

Богдан повідомив, що обов'язково піде на допит.

Як повідомляли Українськi Новини, ДБР вирішило викликати Богдана на допит в якості свідка після інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Так, в інтерв'ю Богдан розповів про свої підозри відносно правдивості чуток, ніби керівник Офісу Андрій Єрмак, є агентом російської розвідки.

Також він розповів про те, як президент Володимир Зеленський, як і росіян, американців теж свого роду кинув – "плюнув в спину керівникам Держдепу США". У підтвердження Богдан розповів про своє бачення недавньої зустрічі Володимира Зеленського в Кривому Розі з заступником держсекретаря Стівеном Біганом.

Між тим, Андрій Богдан поділився своєю думкою стосовно того, хто може стати наступним президентом України.

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