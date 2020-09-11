Богдан погодився прийти на допит в ДБР

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан має намір прийти на допит як свідок в Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Богдан повідомив, що в п'ятницю повернувся до Києва і отримав повістку про виклик на допит. Його викликали на 14 вересня. Допит заплановано на 11:00. Богдан повідомив, що обов'язково піде на допит. Як повідомляли Українськi Новини, ДБР вирішило викликати Богдана на допит в якості свідка після інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Так, в інтерв'ю Богдан розповів про свої підозри відносно правдивості чуток, ніби керівник Офісу Андрій Єрмак, є агентом російської розвідки. Також він розповів про те, як президент Володимир Зеленський, як і росіян, американців теж свого роду кинув – "плюнув в спину керівникам Держдепу США". У підтвердження Богдан розповів про своє бачення недавньої зустрічі Володимира Зеленського в Кривому Розі з заступником держсекретаря Стівеном Біганом. Між тим, Андрій Богдан поділився своєю думкою стосовно того, хто може стати наступним президентом України.