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10 вересня 2020, четвер, 09:26 80
Політика 2020-09-10T10:30:02+03:00
Українські Новини
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України

Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України

Надежда Комендантова
Президент України, Інтерв'ю, Андрій Богдан, Офіс президента

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан назвав людей, які на його думку, можуть претендувати на пост президента України, тоді як ексочільник ОП розповів, що найбільший вплив на Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко.  

Про це він повідомив у великому інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Зокрема, Гордон поцікавився, хто може прийти замість Зеленського.

Богдан заявив, що бачить чотирьох осіб, які можуть зайняти пост президента, так як проводять ідеологію центризму.

"Кличко. Якщо буде феєрична виборча кампанія, якщо він... буде говорити про життя, якщо він буде говорити красиво і створить команду, у нього є потенціал. Гройсман. Діма Разумков і Андрій Портнов. Це така темна конячка, ти здивуєшся, коли він стартоне. Це точно, я відчуваю", — сказав Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан розповів, як  став для Зеленського "нелюбою жінкою", що викликає агресію.

Також Богдан заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас.

 

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