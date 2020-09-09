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  • Богдан заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас
09 вересня 2020, середа, 22:19 15
Політика 2020-09-09T23:00:01+03:00
Українські Новини
Богдан заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас

Богдан заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас

Ольга Фандорина
Росія, Володимир Путін, Володимир Зеленський, Андрій Богдан

Екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що у керівництва України є якась "дитяча впевненість" у тому, що Росія виплатить нашій країні якісь величезні компенсації за Крим і Донбас і що влада України "кинула" Путіна, пообіцявши одне - і нічого не зроблено. Про це він повідомив в своєму великому інтерв'ю Дмитру Гордону.

Богдан сказав, що по реакції російської сторони останнім часом йому здається, ніби в Москві вважають, що українська сторона обманює Росію. Мовляв, Київ обіцяв багато, але не виконав нічого.

"Те, що я бачу - це те, що ми його (Володимира Путіна -  Ред. ) якось жорстко кинули. Наобіцяли одне - не зробили нічого", - зазначив гість Гордона.

На думку Богдана, виплата Росією компенсацій за Крим і Донбас - це малоймовірно.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан також розповів, що скандальний ресторатор-народний депутат Микола Тищенко має на президента Володимира Зеленського великий вплив.

Раніше в Києві згоріла Тесла, якій Зеленський двічі давав інтерв'ю, ставши президентом. Це був автомобіль Андрія Богдана, який до Єрмака очолював Офіс президента. Богдан звинуватив у підпалі "влади" і пообіцяв вивести їх на чисту воду. Після розриву з Зеленським Богдан став його зрідка критикувати. "Ви перетворили абсолютну владу в посміховисько", - сказав Богдан Зеленському через фейсбук. 

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