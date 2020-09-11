Курс російської нацвалюти 11 вересня не змінився

У п'ятницю, 11 вересня, середній курс купівлі рубля не змінився порівняно з 10 вересня і становить 3,31 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу також не змінився і становить 3,83 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 11 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,31 3,83 Максимальний 3,64 5,00 Мінімальний 2,50 3,65

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 вересня на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-13 вересня, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH / USD.

Також в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 9 коп. в четвер знизився на 2 коп. до 27,86 UAH/USD

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