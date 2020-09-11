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11 вересня 2020, пʼятниця, 10:51 12
Фінанси 2020-09-11T12:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Україна повинна здійснити великий платіж на користь МВФ

Сьогодні Україна повинна здійснити великий платіж на користь МВФ

Сергей Жолобецкий
Україна, МВФ-Україна, виплати МВФ, СПЗ
Україна виконує зобов'язання перед МВФ
Україна виконує зобов'язання перед МВФ

У п'ятницю, 11 вересня, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 0,4 млрд доларів,тоді як гривня продовжує девальвувати.

Про це свідчить графік виплат України за зобов'язаннями перед МВФ, передають Українські Новини.

Зокрема, 11 вересня Україна повинна виплатити МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ станом на 1 вересня становить понад 400 млн доларів.

Цей платіж буде здійснено за програму розширеного фінансування EFF.

У цілому у 2020 році Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду близько 996,102 млн СПЗ.

Наступний платіж у розмірі близько 48 млн СПЗ заплановано на 1 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, у кінці квітня 2014 року МВФ затвердив кредитну програму для України на 17,01 млрд доларів, а на початку травня надав перший транш кредиту stand by на суму 3,19 млрд доларів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалив виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by.

МВФ вирішив змінити попередню програму stand by на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by.

У НБУ розповіли, коли приїде місія МВФ.

До 2020 року Кабмін розраховує отримати ще один транш МВФ.

12 червня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в розмірі 2,1 млрд доларів.

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