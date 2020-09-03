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03 вересня 2020, четвер, 15:09 12
Фінанси 2020-09-03T16:45:02+03:00
Українські Новини
У НБУ розповіли, коли приїде місія МВФ

У НБУ розповіли, коли приїде місія МВФ

Сергей Жолобецкий
НБУ, МВФ, Місія МВФ
МВФ скоро пришлет миссию в Украину
МВФ скоро пришлет миссию в Украину

У той час, як Кабінет Міністрів очікує отримати ще один транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 2020 році, Національний банк повідомив, що очікує місію МВФ найближчим часом.

Про це повідомив глава Нацбанку Кирило Шевченко під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо найближчим часом місію МВФ і плануємо до кінця року отримати кошти від МВФ", - сказав він.

Інших деталей Шевченко не уточнив.

В останній раз місія МВФ приїздила в Україну в листопаді 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці квітня 2014 року МВФ затвердив кредитну програму для України на 17,01 млрд доларів, а на початку травня надав перший транш кредиту stand by на суму 3,19 млрд доларів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалив виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by.

МВФ вирішив змінити попередню програму stand by на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by.

9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України.

В середині червня поточного року Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.

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