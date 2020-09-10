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  • НБУ знову обвалив гривню на п'ятницю і вихідні. Курс валют на 11 вересня
10 вересня 2020, четвер, 19:45 6
Економіка 2020-09-10T20:30:01+03:00
Українські Новини
НБУ знову обвалив гривню на п'ятницю і вихідні. Курс валют на 11 вересня

НБУ знову обвалив гривню на п'ятницю і вихідні. Курс валют на 11 вересня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знову знизив офіційний курс гривні на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD, що встановлюється ним на 11-13 вересня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9818
1 долар США 27,8346
1 швейцарський франк 30,6312
10 ієн 2,6231
10 російських рублів 3,7066
1 євро 32,9687

Як повідомляли Українські Новини,  в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс  близько 29 UAH/USD.


Також долар в обмінниках подорожчав посеред тижня, а курс євро впав в ціні.  

Крім того, прем'єр-міністр Денис  Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним  і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD. 

Водночас аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня найближчим часом дійде до позначки в 28 грн/$, а протяом семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.



Тим часом Concorde Capital прогнозує девальвацію гривні восени  в зв'язку з традиційним зростанням попиту на валюту.

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