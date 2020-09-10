НБУ знову обвалив гривню на п'ятницю і вихідні. Курс валют на 11 вересня

Національний банк знову знизив офіційний курс гривні на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD , що встановлюється ним на 11-13 вересня .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9818 1 долар США 27,8346 1 швейцарський франк 30,6312 10 ієн 2,6231 10 російських рублів 3,7066 1 євро 32,9687

Як повідомляли Українські Новини, в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.



Також долар в обмінниках подорожчав посеред тижня, а курс євро впав в ціні.



Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD.

Водночас аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня найближчим часом дійде до позначки в 28 грн/$, а протяом семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.





Тим часом Concorde Capital прогнозує девальвацію гривні восени в зв'язку з традиційним зростанням попиту на валюту.

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