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09 сентября 2020, среда, 10:08 605
Экономика 2020-09-09T10:15:01+03:00
Українські Новини
Доллар посреди недели снова подорожал, а евро упал в цене. Курс валют на 9 сентября

Доллар посреди недели снова подорожал, а евро упал в цене. Курс валют на 9 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 сентября на 2,42 коп. до 27,8816 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,20 коп. до 27,6275 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,18 коп. до 32,3631 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,54 коп. до 32,9016 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,6275 27,8816 32,3631 32,9016 3,33 3,82
Максимальный 27,7600 28,0000 32,6000 33,3900 3,62 5,00
Минимальный 27,4500 27,7800 32,0000 32,6500 2,50 3,62

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 27,75 UAH/USD.

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