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09 вересня 2020, середа, 23:24 6
Політика 2020-09-09T23:52:54+03:00
Українські Новини
Богдан про нібито таємні домовленості Єрмака з РФ: звільнити політиків, дати воду до Криму і повернути полонен

Богдан про нібито таємні домовленості Єрмака з РФ: звільнити політиків, дати воду до Криму і повернути полонених

Ольга Фандорина
Росія, Володимир Зеленський, Андрій Богдан, Андрій Єрмак

Екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан розповів, що західні дипломати і спецслужби переконані, що існує таємна домовленість між Україною і Росією, складена Андрієм Єрмаком . Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. 

Особисто він не бачив документ, який нібито склав нинішній глава ОП Андрій Єрмак за підсумками переговорів з Росією, проте чув багато згадок про нього серед дипломатів і представників спецслужб. 

Також Богдан зазначив, що цей план нібито був складений за підсумками переговорів нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака з російською стороною. 

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби ... Це якийсь алгоритм дій."Ми вам - кораблі, ви нам - воду в Крим, ми вам - полонених, ви нам - пряме авіасполучення. Ми вам - $3 млрд за рішенням суду, а ви нам щось",  - сказав він.

Також він розповів, що за чутками є вимога "звільнити прозахідних політиків". Причому на їх місце пропонують ставити "ідіотів". 

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Богдан також розповів, що Володимир Зеленський порівняв його з "нелюбою жінкою", яка викликає постійну агрсію.

Також він заявив, що Україна "кинула" Путіна й очікує якісь величезні компенсації за Крим і Донбас.

Крім того, за його заявою, найбільший вплив на президента Зеленського наразі має ресторатор-народний депутат Микола Тищенко.

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