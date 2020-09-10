В Україні на карантині перебувають 145 класів, — МОЗ

Тоді як в Україні вже понад 145 тисяч хворих на коронавірус, м іністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що станом на ранок 10 вересня в усій Україні на самоізоляції перебувають 145 класів. іністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що станом на ранок 10 вересня в усій Україні на самоізоляції перебувають 145 класів.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"На сьогодні 145 класів були відправлені на самоізоляцію", — сказав міністр.

Він зазначив, що всього в країні 199 704 класів.

Як повідомляли Українськi Новини, Івано-Франківськ має намір відкрити школи і дитячі сади 14 вересня, незважаючи на віднесення міста до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки.

Раніше в Київській області через коронавірус закрилися 8 шкіл і 4 дитячих садки. Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.



Тим часом в ЮНЕСКО заявили, що з початком нового навчального року лише третина учнів повернеться в школу. На сьогодні учні у всьому світі втратили в середньому 60 днів шкільного навчання з моменту введення карантину в лютому і березні.

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