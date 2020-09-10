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Общество 2020-09-10T09:58:53+03:00
Українські Новини
В Украине более 145 тысяч больных коронавирусом: статистика COVID-19 на 10 сентября

В Украине более 145 тысяч больных коронавирусом: статистика COVID-19 на 10 сентября

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

9 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 582 до 145 612, количество умерших от заболевания увеличилось на 44 человека до 3 023 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,2%, новых летальных случаев снизилось на 2,2%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 10 сентября в Украине зарегистрированы 145 612 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 023 летальных, 65 877 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 2 582 новых случая заболевания, выздоровели 1 174 человека, умерли 44 человека.

Таким образом, 9 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 582 против 1 174.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 10 сентября составило 76 712 человек, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (16 452), в Киеве (16 119) и Харьковской области (11 832).

В Черновицкой области зафиксировано 11 832 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 10 802 случая, в Ривненской – 10 073, в Одесской - 8 874, в Закарпатской – 8 359, в Тернопольской - 8 075, в Киевской - 6 554, в Волынской - 6 092, в Винницкой - 4 606, в Житомирской - 3 938, в Хмельницкой - 3 497, в Днепропетровской - 3 012 случая.

2 545 случаев выявлены в Черниговской области, 2 187 случаев - в Сумской, 2 177 случаев - в Черкасской, 2 081 случай - в Запорожской, 1 852 случаев - в Донецкой, 1 766 случаев - в Николаевской, 1 069 случаев - в Полтавской, 874 случая - в Кировоградской, 558 случаев - в Херсонской и 503 случая - в Луганской области.

Коронавирус в Украине на 10 сентября. Коронавирус в Украине на 10 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 8 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 551 до 143 030, количество умерших от заболевания увеличилось на 45 человек до 2 979.

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Тем временем, Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне.

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