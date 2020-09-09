У Київській області через коронавірус закрилися 8 шкіл і 4 дитячих садки

В 19 навчальних закладах у Київській області виявили коронавірусну інфекцію у дітей і вчителів. Ці установи освіти були повністю або частково переведені на дистанційне навчання. Про це голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив на брифінгу.

8 шкіл повністю переведені на дистанційну роботу. Зокрема, це Васильківські школи №1 і №2, Ірпінська школа №15, Застугнянська школа в Васильківському районі та інші. Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.

"В результаті, 2 405 учнів і вчителів терміново переведені на дистанційне навчання в обласних закладах освіти", - розповів Володін.

Також він додав, що у всіх установах, де виявили захворювання, проведена дезінфекція приміщень, класних кімнат, коридорів.

Крім того, глава ОДА зазначив, що крім шкіл через коронавірус на карантин було закрито чотири дитсадки. Два в місті Переяславі, один в Білій Церкві і один в селі Плесецьке Васильківського району.

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 310 осіб до 15 821, померлих — на 4 до 250.

Також 8 вересня було проведено 20 054 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 22 098 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

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