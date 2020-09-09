підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 вересня 2020, середа, 22:43 6
Суспільство 2020-09-09T23:45:01+03:00
Українські Новини
У Київській області через коронавірус закрилися 8 шкіл і 4 дитячих садки

У Київській області через коронавірус закрилися 8 шкіл і 4 дитячих садки

Ольга Фандорина
Школа, Карантин, Дитячий садок, Дитсадок, Коронавірус, карантин в Київській області
Школа. Фото: Pexels
Школа. Фото: Pexels

В 19 навчальних закладах уКиївській області виявили коронавірусну інфекцію у дітей і вчителів. Ці установи освіти були повністю або частково переведені на дистанційне навчання. Про це голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив на брифінгу.

8 шкіл повністю переведені на дистанційну роботу. Зокрема, це Васильківські школи №1 і №2, Ірпінська школа №15, Застугнянська школа в Васильківському районі та інші. Ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.

"В результаті, 2 405 учнів і вчителів терміново переведені на дистанційне навчання в обласних закладах освіти", - розповів Володін.

Також він додав, що у всіх установах, де виявили захворювання, проведена дезінфекція приміщень, класних кімнат, коридорів.

Крім того, глава ОДА зазначив, що крім шкіл через коронавірус на карантин було закрито чотири дитсадки. Два в місті Переяславі, один в Білій Церкві і один в селі Плесецьке Васильківського району.

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 310 осіб до 15 821, померлих — на 4 до 250.

Також 8 вересня було проведено 20 054 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 22 098 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

Більше новин про: Школа Карантин Дитячий садок Дитсадок Коронавірус карантин в Київській області

Депутат "Слуги народу" Галина Янченко назвала доне...
Уряд заборонив іноземцям в'їзд транзитом через Укр...
У МОЗ розповіли, як будуть працювати дитячі садки ...
Під Києвом через спалах COVID-19 закрили групу дит...
Уряд заборонив іноземцям в'їзд транзитом через Україну
Богдан розповів, що найбільший вплив на Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко
Новини
Богдан, Зеленський і Єрмак. Фото: glavcom.ua
Богдан про нібито таємні домовленості Єрмака з РФ: звільнити політиків, дати воду до Криму і повернути полонених 23:24
Богдан розповів, як став для Зеленського "нелюбою жінкою", що викликає агресію 23:11
У Київській області через коронавірус закрилися 8 шкіл і 4 дитячих садки 22:43
Богдан заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас 22:19
МОЗ закликає батьків зробити необхідні вакцинації дітям, не дивлячись на пандемію Covid-19 21:46
більше новин
Богдан, Зеленський і Єрмак. Фото: glavcom.ua
Богдан про нібито таємні домовленості Єрмака з РФ: звільнити політиків, дати воду до Криму і повернути полонених 23:24
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
більше новин
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok