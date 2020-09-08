В ЮНЕСКО заявили, що з початком нового навчального року лише третина учнів повернеться до школи

У цьому році 900 мільйонів учнів (з 1,5 мільярда в світі) початкових і середніх шкіл по всьому світу мали повернутися в школу в період з серпня по жовтень. Однак, згідно з даними ЮНЕСКО, тільки половина з них - 433 мільйона в 155 країнах - повернуться в школи на цьому етапі. З урахуванням того, що 128 мільйонів учнів перебувають в середині навчального року, протягом цього періоду в цілому 561 мільйон учнів, або кожен третій, відвідуватимуть заняття. Про це пише пресслужба організації.

Один мільярд учнів, або дві третини світового контингенту учнів, стикаються із закриттям шкіл або невизначеністю. Найбільш уразливі групи населення, особливо дівчатка, піддаються особливому ризику.

ЮНЕСКО підкреслює, що більше половини з 900 мільйонів учнів, які почнуть новий навчальний рік, будуть продовжувати навчання, як очікується, в повністю дистанційному режимі або поєднувати дистанційне навчання із заняттями в класі. Однак більшість з цих учнів і членів їх сімей все ще чекають вказівок щодо 2020/2021 навчального року, незважаючи на те що початок навчання заплановано через кілька тижнів.

Ця ситуація створює серйозні проблеми з урахуванням зберігається нерівності, пов'язаного з дистанційним навчанням, яке, зокрема, зачіпає вразливі групи населення.

"Криза в галузі освіти як і раніше носить серйозний характер", - заявила пані Одре Азула, Генеральний директор ЮНЕСКО, провідної установи ООН в області освіти. "Кілька поколінь стикаються з загрозою закриття шкіл, яка зачіпає сотні мільйонів учнів і зберігається протягом багатьох місяців. Це надзвичайна ситуація для глобального освіти".

На сьогодні учні у всьому світі втратили в середньому 60 днів шкільного навчання з моменту введення карантину в лютому і березні. У такій ситуації високий ризик відсіву учнів, зниження якості навчання і негативних соціальних і економічних наслідків. У зв'язку з цим вкрай важливо, щоб органи освіти швидко визначили, як найкращим чином забезпечити безпечне повернення в школу, захищаючи при цьому здоров'я і безпеку учнів і викладацького складу.

ЮНЕСКО у співпраці з ЮНІСЕФ, ВПП і Світовим банком розробила механізм, спрямований на надання допомоги країнам у призначенні термінів, визначенні умов і процесів відновлення роботи навчальних закладів в тісній співпраці з міністерствами освіти.

Сьогодні в рамках Глобальної коаліції з питань освіти ЮНЕСКО розгорнула кампанію #НавчанняПродовжується, яка спрямована на те, щоб надати безперервне навчання дівчаткам в період закриття шкіл і забезпечити їх безпечне повернення після відновлення роботи шкіл, особливо в світлі численних перешкод, з якими дівчинки стикаються поза шкільними установ, включаючи підліткову вагітність, ранні та примусові шлюби, а також насильство. В рамках партнерських відносин з Коаліцією були підготовлені комплект комунікаційних матеріалів і посібників із повернення дівчаток в школу, які поширюються серед усіх зацікавлених сторін.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківську дітей відправлять в школу 14 вересня, попри "червону зону".



Крім того, через коронавірус у директора в Тернопільській області школу закрили на карантин.

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