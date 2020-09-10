Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю - однак ЗМІ повідомили, що країну він не залишив

Колошній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що після інтерв'ю Дмитру Гордону залишив територію України. Про це Богдан написав на своїй сторінці в Facebook. "У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер стежте тут", - написав Богдан і дав посилання на власний телеграм-канал. Однак PavlovskyNEWS повідомляє, що Богдан не покидав Україну. "Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан насправді залишився в Україні. Наші джерела в прикордонній службі повідомили, що колишній глава Офісу президента не виїжджав за територію України", - йдеться в повідомленні каналу. Як повідомляли Українські Новини, екс-керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що західні дипломати і спецслужби переконані, що існує таємна домовленість між Україною і Росією, складена Андрієм Єрмаком. Богдан розповів, як став для Зеленського "нелюбою жінкою", що викликає агресію. Також Богдан заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас. Богдан розповів, що найбільший вплив на Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко.