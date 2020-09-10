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10 вересня 2020, четвер, 00:18 12
Політика 2020-09-10T10:30:04+03:00
Українські Новини
Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю - однак ЗМІ повідомили, що країну він не залишив

Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю - однак ЗМІ повідомили, що країну він не залишив

Ольга Фандорина
Андрій Богдан, ОПУ, Гордон
Андрій Богдан на Сейшельських островах .Фото: Facebook Андрій Богдана
Андрій Богдан на Сейшельських островах .Фото: Facebook Андрій Богдана

Колошній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що після інтерв'ю Дмитру Гордону залишив територію України. Про це Богдан написав на своїй сторінці в  Facebook.

"У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер стежте тут", - написав Богдан і дав посилання на власний телеграм-канал.

Однак PavlovskyNEWS повідомляє, що Богдан не покидав Україну.

"Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан насправді залишився в Україні. Наші джерела в прикордонній службі повідомили, що колишній глава Офісу президента не виїжджав за територію України", - йдеться в повідомленні каналу.

Як повідомляли Українські Новини, екс-керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що західні дипломати і спецслужби переконані, що існує таємна домовленість між Україною і Росією, складена Андрієм Єрмаком.

Богдан розповів, як  став для Зеленського "нелюбою жінкою", що викликає агресію.

Також Богдан заявив, що Україна  "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас.

Богдан розповів, що найбільший вплив на  Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко.

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