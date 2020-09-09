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09 сентября 2020, среда, 23:24 5457
Политика 2020-09-09T23:30:02+03:00
Українські Новини
Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных

Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных

Ольга Фандорина
Россия, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Андрей Ермак

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что западные дипломаты и спецслужбы убеждены, что существует тайная договоренность между Украиной и Россией, составленная Андреем Ермаком. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. 

Лично он не видел документ, который якобы составил нынешний глава ОП Андрей Ермак по итогам переговоров с Россией, однако слышал много упоминаний о нем среди дипломатов и представителей спецслужб. 

Также Богдан отметил, что этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака с российской стороной. 

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам что-то", – сказал он.

Также он рассказал, что по слухам есть требование "уволить прозападных политиков". Причем на их место предлагают ставить "идиотов". 

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию.

Также Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко.

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