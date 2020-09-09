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09 вересня 2020, середа, 23:11 9
Президент 2020-09-10T00:00:02+03:00
Українські Новини
Богдан розповів, як став для Зеленського "нелюбою жінкою", що викликає агресію

Богдан розповів, як став для Зеленського "нелюбою жінкою", що викликає агресію

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Андрій Богдан, Офіс президента, Звільнення Богдана

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів, що при звільненні з посади президент Володимир Зеленський заявив, що він викликає у нього агресію і порівняв його "з нелюбою жінкою". Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

На питання, які слова президент знайшов, щоб оголосити Богдану про відставку, останній відповів, що про це рішення йому сказали чи не в останню чергу. Також він підтвердив слова про те, що президент при цьому сказав йому "ти як нелюба жінка".

"Так, у нього було таке порівняння. Він сказав: "Я не знаю, що ти правильно робиш, що ти неправильно робиш, але ти викликаєш у мене агресію у всьому", - сказав Богдан.

Також Андрій Богдан зізнався, що, працюючи в Офісі президента на посаді керівника, спав по три години на добу.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас.

Богдан зазначив, що значний вплив на президента має скандальний ресторатор-народний депутат Микола Тищенко, а дружина, Олена Зеленська, намагається не впливати на політичні рішення президента.

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