Богдан розповів, як став для Зеленського "нелюбою жінкою", що викликає агресію

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів, що при звільненні з посади президент Володимир Зеленський заявив, що він викликає у нього агресію і порівняв його "з нелюбою жінкою". Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

На питання, які слова президент знайшов, щоб оголосити Богдану про відставку, останній відповів, що про це рішення йому сказали чи не в останню чергу. Також він підтвердив слова про те, що президент при цьому сказав йому "ти як нелюба жінка".

"Так, у нього було таке порівняння. Він сказав: "Я не знаю, що ти правильно робиш, що ти неправильно робиш, але ти викликаєш у мене агресію у всьому", - сказав Богдан.

Також Андрій Богдан зізнався, що, працюючи в Офісі президента на посаді керівника, спав по три години на добу.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, що Україна "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас.

Богдан зазначив, що значний вплив на президента має скандальний ресторатор-народний депутат Микола Тищенко, а дружина, Олена Зеленська, намагається не впливати на політичні рішення президента.

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