Суд заарештував танкер "Делфі"

На танкер "Делфі", з якого знову стався розлив нафтопродуктів , Одеський апеляційний господарський суд наклав арешт .

Про це сказано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

Відповідне рішення було прийнято 1 вересня в рамках справи за позовом адміністрації Одеського морпорту проти компанії Mister Drake PC (Велика Британія), яка є власником "Дельфі", про стягнення 2,36 млн гривень за ліквідацію наслідків аварії танкера.

При цьому суд не обмежив можливість переміщення судна державним підприємством "Адміністрація морських портів" в особі Одеської філії або іншими особами за його дорученням.

Також повідомляється, що засідання в справі про стягнення коштів з власника "Делфі" пройде 23 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, 26 серпня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на сьогодні компанії "Краншип" (Одеса) вдалося поставити танкер "Делфі" на кіль .

Танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси 22 листопада 2019 року.

Спеціальна комісія назвала причинами краху іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

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