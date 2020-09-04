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04 вересня 2020, пʼятниця, 15:07 7
Судова влада 2020-09-04T16:30:03+03:00
Українські Новини
Суд заарештував танкер "Делфі"

Суд заарештував танкер "Делфі"

Валерия Драгомирова
Танкер, DELFI, Танкер Делфі
Танкер
Танкер "Делфі" в Одесі. Фото: Думская

На танкер "Делфі", з якого знову стався розлив нафтопродуктів, Одеський апеляційний господарський суд наклав арешт

Про це сказано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

Відповідне рішення було прийнято 1 вересня в рамках справи за позовом адміністрації Одеського морпорту проти компанії Mister Drake PC (Велика Британія), яка є власником "Дельфі", про стягнення 2,36 млн гривень за ліквідацію наслідків аварії танкера.

При цьому суд не обмежив можливість переміщення судна державним підприємством "Адміністрація морських портів" в особі Одеської філії або іншими особами за його дорученням.

Також повідомляється, що засідання в справі про стягнення коштів з власника "Делфі" пройде 23 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, 26 серпня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на сьогодні компанії "Краншип" (Одеса) вдалося поставити танкер "Делфі" на кіль .

Танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси 22 листопада 2019 року.

Спеціальна комісія назвала причинами краху іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

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