Затонулий танкер "Делфі" поставили на кіль. Як проходять роботи на судні

Компанії "Краншип" (Одеса) наразі вдалося поставити на кіль танкер "Делфі" , шкоду для держави від якого Держекоінспекція оцінює в $20 тисяч .

Про міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив під час засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Завдяки професіоналізму Адміністрації морських портів і нашої підрядної організації "Краншип", яка здійснила вже постановку на кіль судна "Делфі" в Одесі" , - сказав Криклій.

Він зазначив, що розлив нафтопродуктів з танкера не фіксується.

Наступним етапом транспортування судна є забезпечення його плавучості і передислокація поза пляжної зони.

Танкер "Делфі". Фото: "Думська"

Підняття танкера. Фото: "Думська"

Як повідомляли Українськi Новини, 11 серпня АМПУ, "Краншип" і "Бруклін-Київ" домовилися про підняття танкера "Делфі" без використання держкоштів.

22 листопада 2019 танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси. Спеціальна комісія назвала причини аварії іноземного танкера "Делфі" – порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

Подію можуть визнати техногенною катастрофою. 24 липня 2020 танкер "Делфі" не змогли підняти буксирами, однак вирішили продовжувати спроби.

Також загородження, які мали перешкоджати витоку нафтопродуктів, були поставлені неправильно, і біля танкера утворилася величезна пляма.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини