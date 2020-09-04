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04 вересня 2020, пʼятниця, 13:30 10
Суспільство 2020-09-04T15:30:03+03:00
Українські Новини
З танкера "Делфі" знову стався розлив нафтопродуктів – концентрація у воді перевищена майже в 6 разів

З танкера "Делфі" знову стався розлив нафтопродуктів – концентрація у воді перевищена майже в 6 разів

Анна Рудык
Танкер, Держекоінспекція, Розлив нафти, Танкер Делфі
Танкер
Танкер "Делфі". Фото: Facebook / Владислав Криклій

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що, у зв'язку з проведенням робіт з підняття і стабілізації судна, з танкера "Делфі" знову стався розлив нафтопродуктів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вчора експерти Державної екологічної служби в Одеській області, досліджуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями та сіру плівку сріблястого кольору загальною площею 70 кв.м... Лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормативних значень гранично допустимої концентрації в 5,8 раза", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що для оперативного очищення акваторії представники Одеської філії Адміністрації морських портів провели невідкладні роботи з використанням сорбенту.

За словами Мальованого, розрахувати збитки за нанесення шкоди навколишньому середовищу поки неможливо; розмір завданих збитків буде розрахований тільки після того, як танкер приберуть з акваторії Чорного моря.

Як повідомляли Українські Новини, після невдалих спроб підняти затонулий танкер "Делфі", його вдалося поставити на кіль. 

Також перед продовженням робіт з підняття танкера, провелися водолазні роботи для зниження його ваги.

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