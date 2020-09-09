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  • У Києві водії маршруток побилися через те, хто перший збере гроші з пасажирів
09 вересня 2020, середа, 18:18 8
Події 2020-09-09T20:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві водії маршруток побилися через те, хто перший збере гроші з пасажирів

У Києві водії маршруток побилися через те, хто перший збере гроші з пасажирів

Ольга Фандорина
Транспорт, Маршрутки, Бійка, Водій маршрутки

В Києві на кінцевій зупинці маршрутки №211 побилися два водія у той час, як Мінінфраструктури хоче позбутися старих маршруток. Відео опублікував Київ Оперативний в Facebook

Причина конфлікту поки невідома.

"Битва двох титанів - водіїв маршруток за те, хто перший поїде збирати грошенята", - сказано в підписі до ролика.

Як повідомляли Українські Новини, 9 вересня на вулиці Бальзака в Києві почався ремонт дорожнього покриття. Покриття будуть оновлювати на ділянці від вулиці Драйзера до пішохідного моста над швидкісним трамваєм.

9 вересня в Києві вибухнула автоцистерна для перевезення газу під час зварювальних робіт, внаслідок чого загинула одна людина і ще одного потрапила до лікарні.

Раніше в центрі Києва п'яний водій автомобіля Mercedes, який намагався втекти від правоохоронців, розбив 5 машин на вулиці Антоновича.

Тим часом у центральній частині Києва відключили гарячу воду через аварію на тепломережах. Через аварію і ремонту аварійними службами відключені 355 споживачів на вулицях Грушевського, Орлика, Липській, Шовковичній, Лютеранській, Рибальській, Богомольця, Лаврській, Мазепи, Підвисоцького, Дружби Народів.

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