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  • П'яний водій розбив 5 машин у центрі Києва, намагаючись втекти від поліції
28 серпня 2020, пʼятниця, 13:45 7
Події 2020-08-28T14:45:03+03:00
Українські Новини
П'яний водій розбив 5 машин у центрі Києва, намагаючись втекти від поліції

П'яний водій розбив 5 машин у центрі Києва, намагаючись втекти від поліції

Александр Савич
ДТП, Київ, автомобілі
Намагаючись сховатися від поліції, п'яний водій врізався в припарковані автомобілі в центрі Києва. Фото: Патрульна поліція
Намагаючись сховатися від поліції, п'яний водій врізався в припарковані автомобілі в центрі Києва. Фото: Патрульна поліція

Вчора ввечері, 27 серпня, в центрі Києва п'яний водій автомобіля Mercedes розбив 5 машин на вулиці Антоновича, тоді як у смертельному ДТП в Київській області загинули двоє молодих людей. Про це повідомляє Патрульна поліція.

Патрульні Голосіївського району помітили автомобіль Mercedes, який зупинився в смузі для громадського транспорту, після чого почав їздити вперед-назад на очах у поліцейських.

Патрульні підійшли до машини для того, щоб перевірити документи у водія, і помітили у нього ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Водій спробував виїхати від патрульних, залишивши їм свої документи. На великій швидкості він зіткнувся з двома машинами, що проїжджали повз, після чого, проїхавши до перехрестя, врізався в ще два припаркованих автомобілі.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Проходити огляд на стан сп'яніння 46-річний водій відмовився.

На водія патрульні склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) і винесли постанову ч.3 ст.122 (зупинка в смузі громадського транспорту) КУпАП ", - повідомляють в Патрульній поліції.

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