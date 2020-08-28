П'яний водій розбив 5 машин у центрі Києва, намагаючись втекти від поліції

Вчора ввечері, 27 серпня, в центрі Києва п'яний водій автомобіля Mercedes розбив 5 машин на вулиці Антоновича, тоді як у смертельному ДТП в Київській області загинули двоє молодих людей. Про це повідомляє Патрульна поліція. Патрульні Голосіївського району помітили автомобіль Mercedes, який зупинився в смузі для громадського транспорту, після чого почав їздити вперед-назад на очах у поліцейських. Патрульні підійшли до машини для того, щоб перевірити документи у водія, і помітили у нього ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. Водій спробував виїхати від патрульних, залишивши їм свої документи. На великій швидкості він зіткнувся з двома машинами, що проїжджали повз, після чого, проїхавши до перехрестя, врізався в ще два припаркованих автомобілі. "На щастя, обійшлося без постраждалих. Проходити огляд на стан сп'яніння 46-річний водій відмовився. На водія патрульні склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) і винесли постанову ч.3 ст.122 (зупинка в смузі громадського транспорту) КУпАП ", - повідомляють в Патрульній поліції.