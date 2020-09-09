На вулиці Бальзака в Києві частково обмежили рух до 5 жовтня

після того, як частково обмежили рух на вулиці Зоологічній в Києві З 9:00 9 вересня по 5 жовтня буде частково обмежено рух на вулиці Бальзака в Києві Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Сьогодні, 9 вересня, на вулиці Бальзака в Києві почався ремонт дорожнього покриття. Покриття будуть оновлювати на ділянці від вулиці Драйзера до пішохідного моста над швидкісним трамваєм.

Під час ремонтних робіт рух частково обмежать.

У Комунальної корпорації "Київавтодор", яка виконує ремонтні роботи по вулиці Бальзака, приносять вибачення за тимчасові незручності, а також просять водіїв бути особливо уважними на цій ділянці дороги, щоб не створити аварійну ситуацію.

Часткове обмеження руху на вулиці Бальзака в Києві з 9 вересня по 5 жовтня. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські новини,у Києві відновили проїзд по Борщагівському шляхопроводі, який частково перекривали для капітального ремонту.

Крім того, військова авіація проводила навчання на трасі Київ-Чоп. На ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець і Михайлівка Радивилівського району військові літаки відпрацьовуватимуть посадку і зліт.

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