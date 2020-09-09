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09 вересня 2020, середа, 11:11 5 Карта
Суспільство 2020-09-09T11:45:01+03:00
Українські Новини
На вулиці Бальзака в Києві частково обмежили рух до 5 жовтня

На вулиці Бальзака в Києві частково обмежили рух до 5 жовтня

Александр Савич
Обмеження руху, Перекриття доріг, Ремонт дороги
Ремонт дороги Фото: mygid.info
Ремонт дороги Фото: mygid.info

З 9:00 9 вересня по 5 жовтня буде частково обмежено рух на вулиці Бальзака в Києві після того, як частково обмежили рух на вулиці Зоологічній в Києві. Про це йдеться в повідомленніКМДА.

Сьогодні, 9 вересня, на вулиці Бальзака в Києві почався ремонт дорожнього покриття. Покриття будуть оновлювати на ділянці від вулиці Драйзера до пішохідного моста над швидкісним трамваєм.

Під час ремонтних робіт рух частково обмежать.

У Комунальної корпорації "Київавтодор", яка виконує ремонтні роботи по вулиці Бальзака, приносять вибачення за тимчасові незручності, а також просять водіїв бути особливо уважними на цій ділянці дороги, щоб не створити аварійну ситуацію.

Часткове обмеження руху на вулиці Бальзака в Києві з 9 вересня по 5 жовтня. Карта: КМДАЧасткове обмеження руху на вулиці Бальзака в Києві з 9 вересня по 5 жовтня. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські новини,у Києві відновили проїзд по Борщагівському шляхопроводі, який частково перекривали для капітального ремонту.

Крім того, військова авіація проводила навчання на трасі Київ-Чоп. На ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець і Михайлівка Радивилівського району військові літаки відпрацьовуватимуть посадку і зліт.

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