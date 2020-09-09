У Києві вибухнула цистерна для перевезення газу. Одна людина загинула, інша в лікарні

У Києві вибухнула автоцистерна для перевезення газу під час зварювальних робіт , внаслідок чого загинула одна людина і ще одного потрапила до лікарні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції Києва.

Про вибух стало відомо о 9:32, коли до чергової частини поліції надійшло повідомлення про вибух на одному з підприємства, яке розташоване на вулиці Віскозній. Вибухнула автоцистерна, внаслідок чого загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доставили в лікарняний заклад з тілесними ушкодженнями.

Зараз поліція встановлює обставина, що сталося. Пізніше буде дана правова кваліфікація інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, 31 серпня на перегоні Бехи-Сокорики в Коростенському районі Житомирської під поїздом з нафтопродуктами вибухнули залізничні колії . Попередньо тоді було встановлено, що під час руху вантажного потягу сполученням Калинковичі - Коростень стався вибух на шляхах і їх пошкодження. Водночас поїзд, в якому перевозилися нафтопродукти, пошкоджень не зазнав. Постраждалих не було.

27 серпня в одеському мікрорайоні Шкодова Гора стався вибух на території нафтопереробного заводу. Тоді теж ніхто не постраждав .

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