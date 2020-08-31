Мінінфраструктури хоче позбутися від старих маршруток

в той час, як в Україні маршрутки створюють аварійні ситуації на дорогах . Міністерство інфраструктури ініціює введення вимог до автомобілів, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування, з 1 січня 2025 року,

Відповідний проект наказу опублікований на сайті міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування перевезення пасажирів з 1 січня 2025 року мають виконуватися виключно автобусами класу I відповідно до правил Європейської економічної комісії ООН - автобуси, призначені для перевезення сидячих і стоячих пасажирів у кількості більш як 22 осіб, конструкція яких дозволяє пасажирам безперешкодно переміщуватись по салону.

Також такі автобуси мають бути пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, перш за все тих, які пересуваються в кріслах, а також обладнані пристроями зовнішнього звукового інформування про номер і кінцеву зупинку маршруту, звуковими та візуальними системами в салоні, GPS-трекера.

При цьому кількість рейсів, що здійснюються такими автобусами на маршруті до 30 грудня 2024 року визначається Кабінетом Міністрів.

Організатором перевезень на автобусному маршруті загального користування, який проходить в межах відповідного населеного пункту (на міських маршрутах), є виконавчі органи міських, сільських, селищних рад або місцевої ради об'єднаних територіальних громад (ОТГ), на міжобласних маршрутах - Мінінфраструктури, на внутрішньообласних - обладміністрації, на приміських - виконавчий орган міської ради обласного, районного центрів або місцевої ради ОТГ.

Передбачається, що забезпечення й організація автобусних перевезень здійснюються організаторами перевезень шляхом закупівлі транспортних послуг відповідно до законодавства про державні закупівлі.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів, компенсацію і здійснити оплату за надані послуги.

Договір про організацію надання транспортних послуг між замовником і перевізником укладається строком від 10 до 15 років.

Згідно з пояснювальною запискою, основну частку пасажирських перевезень автомобільним транспортом виконують приватні перевізники, темпи оновлення парку рухомого складу яких не відповідають потребам.

Міністерство зазначило, що велика частина рухомого складу міст України - це автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, які експлуатуються понад 10 років.

Як повідомляли Українськi Новини, купівля КП "Київпастранс" двохсот білоруських автобусів "МАЗ" на умовах лізингу через фірму-посередника додатково виведе з міського бюджету Києва близько 250 млн грн

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини