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08 вересня 2020, вівторок, 16:19 10
Події 2020-09-08T18:15:02+03:00
Українські Новини
Через аварію в центрі Києва відключили гарячу воду

Через аварію в центрі Києва відключили гарячу воду

Ольга Фандорина
Аварія, Пошкодження тепломережі, Гаряча вода
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

У центральній частині Києва відключили гарячу воду через аварію на тепломережах після того, як у середу, 5 серпня, в Києві на проспекті Перемоги сталася аварія на трубопроводі і з-під землі вирвався "гейзер" окропу.

Про це повідомляє Київська міськадміністрація .

Через аварію і ремонту аварійними службами відключені 355 споживачів на вулицях Грушевського, Орлика, Липській, Шовковичній, Лютеранській, Рибальській, Богомольця, Лаврській, Мазепи, Підвисоцького, Дружби Народів.

Завершити ремонт тепломереж і відновити водопостачання планують 10 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 2 вересня, в Києві на Голосіївському проспекті внаслідок пошкодження трубопроводу шість будинків залишилися без води, в той час, як  в Подільському районі столиці сталася аварія на водогоні , через що  на деяких вулицях пропала вода.

Раніше повідомлялося про те, що на Великій Васильківській під час гідравлічних випробувань тепломережі, прорвало трубу. Окріп став  заливати проїжджу частину, по якій їхали автомобілі.

Раніше через аварію центр Києва залишився без світла. Знеструмлено фонтани і "Глобус".

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