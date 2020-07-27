У "Динамо" є тренер. Суркіс умовив Луческу залишитися в "Динамо", попри критику фанатів

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс умовив Мірчу Лучаску не йти з поста головного тренера, незважаючи на шквал негативу з боку фанатів команди.

Про це повідомили в ефірі футбольної програми "Циганик Лайв".

З слів спортивного журналіста Ігоря Циганика, Суркіс умовив Луческу не йти з "Динамо", хоча реакція фанатів його засмутила.

"Я особисто мав сьогодні розмову з Мірчею Михайловичем. Він був дуже збентежений тим тиском, який йшов на нього і з боку українських засобів масової інформації, і з боку журналістів, і з боку представників інших клубів, з боку вболівальників", — розповів Циганик.

Луческу дійсно розмовляв з журналістами про свою можливу відставку, але це було до того, як він поспілкувався з Суркісом. Крім того, в прямому ефірі журналіст зв'язався з президентом "Динамо", той підтвердив, що Луческу залишається головним тренером "біло-синіх".

"У "Динамо" є тренер", — сказав Суркіс.

Крім того, Агент Луческу, Аркадій Запорожану розповів, що опубліковане напередодні лист — не підробка. Це особиста переписка Луческу і Суркіса, але як вона потрапило в ЗМІ — невідомо. Цим листом Луческу нібито хотів сказати, що готовий піти з поста головного тренера тому що імідж клубу йому важливіший.

Запорожану також розповів, що завтра вранці румунський тренер має намір летіти в Київ і ще раз підтвердив, що Луческу, головний тренер "Динамо".

https://www.youtube.com/watch?v=p0ZVPUMdOHs#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня новим головним тренером "біло-синіх" призначили колишнього наставника донецького "Шахтаря" Мірчу Луческу.

Фанати київського "Динамо" вороже сприйняли призначення Луческу і закликали співробітників клубу звільнятися.

Після цього в донецькому "Шахтарі" розповіли, чому двічі відмовляли Луческу.